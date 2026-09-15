«Это не мы, это ИИ»: хакеры начали притворяться ChatGPT, DeepSeek и Grok, атакуя российские компании

Хакеры нашли новый способ маскировать атаки на веб-приложения российских компаний под запросы популярных нейросетей. Как сообщили в группе компаний «Солар», злоумышленники имитируют обращения от Perplexity, DeepSeek, Grok, Claude и ChatGPT, рассчитывая обойти защитные механизмы.

Специалисты Solar WAF обнаружили схему при анализе постоянной выборки веб-приложений за период с января 2024 года по август 2026-го. Для атак могут использоваться поисковые строки и поля ввода на сайтах, через которые злоумышленники пытаются внедрить вредоносный код и получить доступ к данным.

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Первый запрос, замаскированный под DeepSeekBot, аналитики зафиксировали 12 августа. С 27 августа появились варианты Claude-User, ChatGPT-User, GrokBot и Perplexity-User.

Для маскировки хакеры изменяют часть HTTP-запроса, по которой сервер определяет программное обеспечение или клиента, отправившего обращение. При этом более половины зафиксированных атак пришлось на DNS Rebinding — технику, позволяющую вредоносному сайту обходить ограничения политики безопасности браузера и получать доступ к устройствам в локальной сети.