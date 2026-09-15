Huawei Mate XT заметили в руках Сергея Лаврова

Кадры с главой российского МИД на саммите БРИКС быстро разошлись в сети

На саммите БРИКС, который прошёл 12–13 сентября в Нью-Дели, министр иностранных дел России Сергей Лавров был замечен с необычным смартфоном Huawei Mate XT (обзор на нашем сайте). На появившихся кадрах дипломат использует трёхскладное устройство прямо во время мероприятия.

Источник изображения: mydrivers // Часть фото Huanqiu Wang / Global Times / улучшено в Grok

Huawei Mate XT представляет собой смартфон с конструкцией из трёх секций, который в разложенном состоянии превращается в устройство с большим экраном.

Ранее сообщалось, что Лавров уже перестал пользоваться iPhone и перешел на устройства Huawei. Ранее его также видели с умными часами Huawei и смартфоном Huawei P60 Pro.

Источник изображения: mydrivers // Huanqiu Wang / Global Times

Отдельно Huawei упоминал и Владимир Путин. Президент России назвал компанию мировым технологическим гигантом и одной из наиболее успешных корпораций среди стран БРИКС, отмечая её способность продолжать развитие.