Jaguar Land Rover остановил всё производство машин в Китае и создал новый Freelander 8 совместно с Chery: продажи стартуют 19 сентября

Большой гибридный SUV получил 818 л.с., полный привод с тремя блокировками и запас хода на электротяге до 310 км

Chery Jaguar Land Rover объявила о начале поставок Freelander 8 в Китае с 19 сентября. Продажи стартовали 3 сентября, а за первые 12 часов автомобиль собрал более 5000 подтверждённых заказов. Сейчас модель предлагается по специальной цене от 289 900 до 379 900 юаней.

Источник изображения: carnewschina // Chery Jaguar Land Rover

Freelander 8 имеет размеры 5118×2050×1898 мм при колёсной базе 3040 мм. В оснащение входят лидар на крыше и система интеллектуального вождения Huawei Qiankun ADS 5.0 на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8397.

Источник изображения: carnewschina // Chery Jaguar Land Rover

Система i-ATS с 20 внедорожными режимами получила переднюю, центральную и заднюю блокировки дифференциалов. В салоне установлены 46,3-дюймовая панорамная панель и 15,6-дюймовый центральный экран, а второй ряд получил два кресла с нулевой гравитацией, вентиляцией, подогревом и массажем.

Силовая установка построена на 800-вольтной платформе и включает 1,5-литровый турбированный двигатель-генератор, два электромотора и батарею CATL на 60,3 кВт•ч. Запас хода на электротяге достигает 310 км по CLTC, а зарядка с 20% до 80% занимает 12 минут.

Источник изображения: carnewschina // Chery Jaguar Land Rover

Совокупная мощность достигает 610 кВт (818 л.с.), крутящий момент — 813 Н·м, а разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды.

Ранее компания Jaguar Land Rover официально завершила свой 14-летний эксперимент по локализации производства в Китае