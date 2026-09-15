Спутниковый интернет Маска монополизирует рынок авиаперевозок: Starlink появился в самолётах Asiana Airlines

Starlink объявила о доступности своего спутникового интернета на рейсах Asiana Airlines. Корейская авиакомпания сообщила о запуске бесплатного высокоскоростного Wi-Fi, который позволит пассажирам оставаться на связи на протяжении полёта и пользоваться привычными онлайн-сервисами.

Подключение рассчитано не только на переписку и просмотр сайтов. Пассажиры смогут смотреть видео в высоком разрешении, играть в онлайн-игры и использовать другие требовательные к скорости сервисы.

Asiana Airlines стала очередным перевозчиком, присоединившимся к растущей авиационной сети Starlink.

Asiana Airlines — это вторая крупнейшая авиакомпания Южной Кореи. На данный момент Asiana Airlines остается премиальным перевозчиком и входит в глобальный альянс Star Alliance (ее ключевые партнеры — United Airlines, Lufthansa, Singapore Airlines). Однако 16 декабря 2026 года авиакомпания официально покинет Star Alliance. Официальное поглощение и прекращение существования бренда Asiana назначены на 17 декабря 2026 года. В этот день все ее активы, рейсы и самолеты перейдут под управление Korean Air, которая также перешла на Starlink.

Напомним, United Airlines оснащает Starlink дальнемагистральные Boeing 777-200 и рассчитывает довести число оборудованных лайнеров до более чем 1000 к концу 2026 года. В свою очередь Austrian Airlines начала эксплуатацию Starlink на Airbus A320neo и намерена оснастить 20 самолётов к концу зимнего сезона 2026/27.

Starlink начал появляться на самолетах Southwest Airlines. На некоторых бортах спутниковый интернет уже работает, а пассажиры могут заранее определить оснащенный самолет в приложении авиакомпании по отметке WiFi Powered by Starlink.