Представлены уменьшенные часы Xiaomi Watch S5: всего 36 граммов и до 14 дней без зарядки

Xiaomi открыла предварительные заказы на компактную версию умных часов Watch S5 41mm.

Новинка выполнена в классическом часовом стиле, весит около 36 г и имеет корпус толщиной всего 0,99 см. Модель получила белый керамический безель и заводную головку ромбовидной формы с 24 гранями.

Часы работают под управлением Xiaomi HyperOS 4. Система умеет отслеживать менструальный цикл, давать рекомендации по физическим нагрузкам и помогать контролировать расход калорий. Также предусмотрено предупреждение о высокой интенсивности ультрафиолетового излучения, что пригодится во время тренировок и прогулок на открытом воздухе.

Заявленное время автономной работы Watch S5 41mm достигает 14 дней. Одновременно Xiaomi начала принимать заказы на беспроводные наушники REDMI Buds 8S — их продажи стартуют 22 сентября. Ожидается, что Watch S5 41mm появятся в продаже одновременно с флагманской серией Xiaomi 18 Pro.

Напомним, 46-мм версия Xiaomi Watch S5 начала продаваться в России еще летом.