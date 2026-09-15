Samsung выпустит Galaxy Z TriFold 2 и покажет новый раздвижной смартфон в 2027 году

Samsung начала разработку складного телефона Galaxy Z TriFold 2, о чем рассказал инсайдер Lanzuk. Ожидается, что цена будет аналогична цене оригинальной модели, оцениваемой в 2900 долларов.

Источник сообщает, что Galaxy Z TriFold 2 получит обновления в трех основных областях: «дальнейшее уменьшение толщины корпуса», «снижение веса» и «повышение общей прочности». Ожидается, что он будет выпущен в 2027 году.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Кроме того, Samsung также собирается одновременно анонсировать совершенно новую модель со сворачиваемым экраном.

Ранее исследовательская компания Omdia прогнозировала, что это устройство, получившее название Galaxy Z Slide, будет оснащено 10-дюймовой панелью с соотношением сторон 16:9 и плотностью пикселей 440,6 ppi.

Lanzuk одним из первых сообщил, что Samsung готовит не три, а четыре модели: Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra.