Core Ultra X7, 32 ГБ ОЗУ, три SSD, 10-гигабитная сеть. Представлен новый мини-ПК Minisforum M2 Pro

Компания Minisforum начала продажи новой версии мини-ПК M2 Pro в Китае. Новинка построена на процессоре Intel Core Ultra X7 358H и получила 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7467 и SSD на 1 ТБ. Цена компьютера составляет 9299 юаней.

Корпус размером 195×195×47,5 мм весит 1,39 кг и оснащён встроенным блоком питания. За охлаждение отвечают термоинтерфейс PCM TIM, две тепловые трубки и турбинный вентилятор. При максимальной нагрузке температура процессора не превышает 79 °C, а уровень шума составляет 31 дБ(А) в режимах Balance/Silent и 43 дБ(А) в Performance.

Для накопителей предусмотрены три слота M.2 с интерфейсами PCIe 4.0×4, PCIe 4.0×4 и PCIe 4.0×1. По набору подключений M2 Pro также выглядит серьёзно: есть 10-гигабитный и 2,5-гигабитный Ethernet, USB-C 40 Гбит/с, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и Wi-Fi 7 с Bluetooth 6.0.

Дополняют оснащение сканер отпечатков пальцев, два цифровых микрофона, картридер SD UHS-I и слот Kensington.