Большой экран, круглосуточный мониторинг давления, ЭКГ, дыхания, Bluetooth 6.0 и NFC. Умные часы Huawei Watch D3 доступны для предзаказа в Китае

Huawei открыла предварительные заказы на Watch D3 в Китае. Стоимость часов составляет 2988 юаней.

Главной особенностью стала система мониторинга артериального давления: устройство способно автоматически измерять показатели в течение суток, включая ночные часы, а также сравнивать давление до и после физических нагрузок.

При незначительных нарушениях давления предусмотрен специальный режим, при котором часы выполняют семь автоматических измерений в сутки, формируя динамическую картину состояния.

Также предусмотрены уведомления при резких изменениях температуры или высоты. Для дополнительного контроля здоровья есть ЭКГ с 30-секундным измерением, выявление признаков фибрилляции предсердий и преждевременных сокращений, а также обнаружение апноэ во сне.

WATCH D3 получили 1,92-дюймовый AMOLED-экран 408×480 пикселей с яркостью до 3000 нит и аккумулятор на 540 мА•ч. Толщина корпуса составляет 11,3 мм, масса — около 40 г. Также предусмотрены Bluetooth 6.0 и NFC с поддержкой бесконтактных платежей.

Часы поддерживают более 100 спортивных режимов и функцию быстрой проверки здоровья одной кнопкой, включая оценку ряда показателей и возраста сердечно-сосудистой системы.