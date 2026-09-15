От $265 за 55 дюймов до $630 за 85 дюймов. Xiaomi представила линейку телевизоров Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition

Компания Xiaomi официально объявила о старте продаж линейки 4K-телевизоров Redmi TV A Pro 2027 Premium Edition.

Линейка представлена в четырёх диагоналях. Цена 55-дюймовой модели на начальном этапе составляет 2099 юаней, после государственных субсидий — 1784,15 юаней (или 265 долларов). 65-дюймовая версия стоит 2799 юаней (2379,15 после субсидии), 75-дюймовая — 3399 юаней (2889,15 после субсидии), а 85-дюймовая — 4999 юаней (4249,15 или 633 доллара после субсидии). Акция с субсидиями действует с 15 сентября по 7 октября 2026 года.

Телевизор получил экран с антибликовым покрытием для снижения отражений и повышения комфорта для глаз. Частота обновления достигает 288 Гц, что подходит для игр и просмотра спорта.

Звук обеспечивают четыре динамика суммарной мощностью 36 Вт с заявленным объёмным звучанием.

Среди остальных характеристик — цветовой охват DCI-P3 94 %, поддержка Wi-Fi 6, система Xiaomi HyperOS 3, функция NFC для мгновенной трансляции с телефона и два полноскоростных порта HDMI 2.1.

Модель уже доступна в магазинах Xiaomi Home и в официальном интернет-магазине Xiaomi.