Представлена лампа Xiaomi с почти солнечным светом

Mijia Desk Lamp 2 Clear View Edition получила шесть режимов освещения и функцию напоминания о перерывах

Xiaomi представила настольную лампу Mijia Desk Lamp 2 Clear View Edition, которая поступит в продажу в Китае 22 сентября по цене от 189 юаней.

Новинка получила направленный вперёд корпус, горизонтальную подвесную головку и шарнир с регулировкой наклона на 25 градусов в обе стороны. Управление осуществляется через сенсорную панель.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

Главная особенность лампы — светодиоды с высоким спектральным соответствием солнечному свету. Индекс цветопередачи достигает Ra97, уровень защиты от синего света соответствует RG0, а коэффициент светового потока GFC превышает 0,978. Освещённость в центральной зоне достигает 1000 лк, а на всей рабочей площади — 550 лк.

Лампа поддерживает шесть сценариев: чтение, компьютер, тёплый свет, отдых, офис и развлечения. Через приложение Mi Home можно настроить продолжительность режимов фокусировки и отдыха, а сама Mijia Desk Lamp 2 Clear View Edition способна напоминать пользователю о необходимости сделать перерыв.