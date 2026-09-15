3D-нагрев, титановая чаша и готовый рис за 26 минут. Xiaomi выпустила рисоварку с сотней рецептов в Китае

Xiaomi начала продажи многофункциональной рисоварки Mijia Smart IH Rice Cooker 2 в Китае. Новинка предлагается в версиях на 3 и 4 литра, а стартовая цена составляет 688 юаней.

Конструкция сделана модульной, поэтому устройство проще мыть, а внутренняя чаша оснащена боковыми ручками, защищающими от ожогов.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

Рисоварка получила мощность 1300 Вт и систему 3D IH с особой намоткой нагревательного элемента, которая увеличивает площадь прогрева. Внутренняя чаша толщиной 3 мм изготовлена из композитного материала на основе плавленого титана и получила антипригарное покрытие без фтора. Производитель заявляет, что оптимизированная система нагрева позволяет приготовить рис всего за 26 минут.

Mijia Smart IH Rice Cooker 2 поддерживает девять режимов, включая обычное и быстрое приготовление риса, приготовление на пару, тушение и запекание без воды. Готовить можно с открытой крышкой — например, добавлять ингредиенты или выпаривать соус.

Через приложение Mijia доступны более 100 облачных рецептов, а таймер можно установить на срок до 24 часов. Режим поддержания тепла рассчитан на 12 часов.