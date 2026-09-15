Представлена кофеварка полного цикла Xiaomi: помол, взвешивание, экстракция и сотни рецептов

Mijia Smart Semi-Automatic Coffee Maker Pro получила два независимых контура, точное взвешивание кофе и поддержку обычного и растительного молока

Xiaomi представила в Китае новую полуавтоматическую кофеварку Mijia Smart Semi-Automatic Coffee Maker Pro. Стоимость устройства составила 5000 юаней. Модель рассчитана на приготовление кофе практически полного цикла — от помола зёрен до экстракции и вспенивания молока.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

Кофеварка оснащена двумя независимыми водяными насосами и нагревательными блоками, а также раздельными контурами подачи холодной и горячей воды. За точностью температурного контроля следят сразу пять терморезисторов NTC. Кроме того, устройство умеет точно взвешивать кофейный порошок.

Мощность новинки составляет 2200 Вт. Кофеварка поддерживает пять типов молока, включая обычное и растительное, а через приложение Mi Home пользователям доступны сотни рецептов.

Источник изображения: ithome // Xiaomi

Производством Mijia Smart Semi-Automatic Coffee Maker Pro занимается китайская компания Ningbo Kunlin Technology.