Очиститель с минерализацией воды Xiaomi работает до 8 лет без замены картриджа обратного осмоса

Xiaomi начала продажи Mijia Mineral Water Purifier 2 в Китае. Стоимость устройства составляет 2199 юаней, а на старте действует специальная цена 2049 юаней. Производитель сделал ставку не только на очистку, но и на минеральный состав воды.

Устройство использует девятиступенчатую систему фильтрации с точностью до 0,0001 мкм и мембрану обратного осмоса со степенью опреснения 98,5%. Заявлена эффективность удаления вирусов более 99,99%, бактерий кишечной палочки — более 99,9%, тяжёлых металлов — более 99%, микропластика — более 99,8%.

После очистки вода дополнительно обогащается стронцием, цинком, кальцием, магнием, калием и бикарбонатными ионами благодаря технологии медленного высвобождения минералов.

Производительность достигает 1200 г/мин, а начальный поток составляет 3,38 л/мин. Чашку можно наполнить примерно за 3 секунды, бутылочку на 150 мл — за 2,7 секунды, а кастрюлю на 2 литра — за 35,5 секунды.

При этом картридж обратного осмоса рассчитан на 8 лет работы благодаря устойчивой к загрязнениям мембране и системе самоочистки с рециркуляцией воды.