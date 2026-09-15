Батарея на 7200 мА•ч, два дня без подзарядки и камера нового поколения с 30 эффектами. Смартфон Vivo V80 на подходе

Vivo готовит к выходу смартфон V80, который должен заметно превзойти предшественников по возможностям камеры и автономности. Точные сроки премьеры пока не раскрываются, однако уже появились ключевые характеристики новинки.

Главной особенностью станет система AI Creative Camera с более чем 30 эффектами на основе искусственного интеллекта. Также смартфону приписывают функцию Live Sticker Collage для создания необычных композиций из фотографий и стикеров, а также обновлённый режим AI Diwali Portrait 2.0 для праздничных портретов. По сравнению с V70 и V70 Elite набор ИИ-инструментов окажется значительно шире.

Vivo V70 Источник изображения: Vivo

Ещё один крупный апгрейд — аккумулятор ёмкостью 7200 мА•ч. Если информация подтвердится, это будет самая вместительная батарея в истории серии Vivo V, способная обеспечить до двух дней работы.

При этом V80 должен выйти сразу с OriginOS 7 на базе Android 17, получив актуальную программную платформу Vivo.