Starlink появился в самолётах Korean Air: пассажиры получили бесплатный интернет без ограничений

Starlink объявила о запуске сервиса бортового интернета на рейсах Korean Air. Пассажиры получат полноценное подключение к спутниковой сети во время полёта и смогут без заметных ограничений смотреть потоковое видео, работать, играть в онлайн-игры и пользоваться сайтами.

Korean Air стала первым полноформатным авиаперевозчиком в Восточной Азии, который внедрил бесплатный Wi-Fi на базе Starlink во всех классах обслуживания. Правда, воспользоваться услугой можно только на тех самолётах авиакомпании, которые уже оборудованы соответствующим терминалом.

Напомним, United Airlines оснащает Starlink дальнемагистральные Boeing 777-200 и рассчитывает довести число оборудованных лайнеров до более чем 1000 к концу 2026 года. В свою очередь Austrian Airlines начала эксплуатацию Starlink на Airbus A320neo и намерена оснастить 20 самолётов к концу зимнего сезона 2026/27.

Starlink начал появляться на самолетах Southwest Airlines. На некоторых бортах спутниковый интернет уже работает, а пассажиры могут заранее определить оснащенный самолет в приложении авиакомпании по отметке WiFi Powered by Starlink.