Мини-ПК за 230 долларов: Peladn WO5 получил Ryzen 5 и поддержку сразу трёх мониторов

Бюджетная новинка предлагает 8 ГБ ОЗУ, два слота для SSD, Wi-Fi 6 и широкий набор портов для рабочего места

Компания Peladn представила новую версию компактного компьютера WO5. Стоимость устройства составляет 1549 юаней или около $230.

Мини-ПК оснащён четырёхъядерным AMD Ryzen 5 3500U на архитектуре Zen+, который работает на частоте 2,1 ГГц с разгоном до 3,7 ГГц. При TDP 15 Вт процессор рассчитан прежде всего на офисные задачи, обучение, видеоконференции, веб-сёрфинг и воспроизведение мультимедиа.

Источник изображения: gizmochina // Peladn

Компьютер получил 8 ГБ двухканальной DDR4-2666 и SSD на 256 ГБ. Для расширения предусмотрены два слота SO-DIMM, а также M.2 2280 с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и поддержкой SATA-накопителей и дополнительный M.2 2242 SATA.

Одной из особенностей WO5 стала возможность одновременно подключить до трёх мониторов. На передней панели расположены два USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB-C с DisplayPort 1.4 и поддержкой 4K при 60 Гц, а также комбинированный аудиоразъём.

На задней панели находятся два HDMI 2.0, гигабитный Ethernet и два USB 2.0. Для беспроводной связи предусмотрены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.