C таким аккумулятором пускают в самолёты, он соответствует новейшему стандарту безопасности. Представлен Oppo 33W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000

Новинка получила три разъёма, поддержку современных стандартов быстрой зарядки и синхронизацию с телефонами Oppo

Oppo готовит к выходу новый компактный внешний аккумулятор 33W Pocket Charge Super Flash Charge Power Bank 10000. Устройство уже доступно для предварительного заказа, а официальная премьера запланирована на 22 сентября.

Модель получила аккумулятор ёмкостью 10 000 мА•ч, поддерживает зарядку мощностью до 33 Вт и весит около 204 г. Габариты составляют 110,6×70,6×18,1 мм. Покупателям предложат два варианта оформления — Khaki Fragrance и Light Pink.

Аккумулятор прошёл сертификацию по новому китайскому национальному стандарту безопасности 2026 года. Кроме того, он поддерживает системную интеграцию с ColorOS: на совместимом смартфоне можно контролировать оставшийся заряд, состояние аккумулятора и его текущую температуру.

Источник изображения: gizmochina // Oppo

Для подключения предусмотрены два порта USB-C и один USB-A с поддержкой SUPERVOOC, USB PD, PPS, QC и UFCS. Каждый порт способен выдавать до 33 Вт при индивидуальном использовании, а при одновременной работе двух портов суммарная мощность снижается до 20 Вт.

Для маломощных устройств предусмотрен автоматический режим зарядки, который подходит для смарт-часов, наушников и фитнес-трекеров. В комплект входит короткий 20-сантиметровый плетёный кабель USB-C — USB-C с быстросъёмным креплением.