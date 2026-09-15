«Самое большое обновление в истории серии». Представлен дизайн Xiaomi 18 Pro

Выход ожидается в сентябре 2026

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Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi 18 Pro, подтвердив, что больше деталей о новинке будет представлено уже на этой неделе.

Xiaomi 18 Pro сохранит фирменную концепцию с крупным дополнительным экраном на задней панели. По данным Digital Chat Station, производитель продолжит использовать знакомый дизайн с экраном на задней панели, дополненный тройной основной камерой Leica. В целом дизайн новинки будет близок к предшествующей модели, однако Xiaomi внесёт несколько заметных изменений.

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Источник изображения: weibo // Xiaomi

В частности, рамка вокруг заднего дисплея станет немного тоньше, а вырез под фронтальную камеру подвергнется небольшому редизайну. Ещё одним нововведением станет дополнительная физическая кнопка на корпусе смартфона.

В этом месяце состоится выход совершенно новой серии Xiaomi 18 Pro.Это самое значительное обновление в истории номерной серии смартфонов Xiaomi,с заметными улучшениями производительности, качества изображения, времени автономной работы и возможностей искусственного интеллекта.  
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