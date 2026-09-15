Honor с новым Snapdragon, который разогнался до 5 ГГц, протестировали до анонса. Предположительно, это Magic 9 Pro Max

Флагманский смартфон Honor прошёл тестирование в Geekbench незадолго до официальной премьеры серии, которая состоится 28 сентября в Китае. Предположительно, это Magic 9 Pro Max.

Устройство с номером WKL-AN20 получило однокристальную систему Qualcomm SM8975, которую инсайдеры связывают с Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Конфигурация включает два производительных ядра с частотой до 5,01 ГГц, три ядра на 4,03 ГГц и три энергоэффективных на 3,74 ГГц. За графику отвечает Adreno 850.

Источник изображения: gizmochina // Honor

В базе Geekbench смартфон указан с 14,78 ГБ оперативной памяти (по факту будет 16 ГБ). Работает аппарат под управлением Android 17 с фирменной оболочкой MagicOS.

В Geekbench 6 новинка набрала 3448 баллов в однопоточном тесте и 9353 балла в многоядерном. Для сравнения, глобальная версия Magic 8 Pro с Snapdragon 8 Elite Gen 5 показывала 3664 и около 7650 баллов соответственно.

Сам чип SM8975 ранее уже появился в базе Geekbench на Xiaomi 18 Pro Max, где продемонстрировал 3582 балла в одном ядре и 12 247 — в многоядерном тесте. Однако там использовалась другая версия Geekbench, поэтому напрямую сравнивать результаты нельзя.