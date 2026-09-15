7 лет обновлений, 4900 мАч, IP68 и 30-кратный зум. Бюджетный флагман Samsung Galaxy S26 FE вышел в единственной версии в Индии

Samsung объявила стоимость Galaxy S26 FE для индийского рынка. Смартфон в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти оценён в 80 000 рупий или 835 долларов. В США такая версия стоит 800 долларов.

Покупателям предложат три цвета — Pistachio, Blueberry и Graphite, а продажи стартуют 18 сентября через фирменный онлайн-магазин Samsung, крупные маркетплейсы и отдельные розничные магазины.

Источник изображения: gizmochina // Samsung

Galaxy S26 FE оснащён 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED 2X с разрешением FHD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1900 нит. За производительность отвечает 3-нм Exynos 2500, а набор камер включает 50-мегапиксельный основной модуль с OIS, 12-мегапиксельный ультраширокоугольный и 8-мегапиксельный телефото с 3-кратным оптическим зумом и 30-кратным комбинированным зумом.

В оснащение входит аккумулятор на 4900 мА•ч, поддерживаются 45-ваттная проводная и 15-ваттная беспроводная зарядка. Смартфон защищён по IP68, работает под управлением One UI 9 на базе Android 17 и получит семь поколений обновлений ОС и семь лет исправлений безопасности.