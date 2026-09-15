iPhone Duo за $2000 получил странный «приватный экран»: дисплей мутнеет на свету

Новая складная модель Apple пытается скрыть складку матовым покрытием, но вместе с отражениями может терять яркость и чёткость изображения

Инсайдер @UniverseIce выложил живые фото складного iPhone Duo, а также обратил внимание на нечеткое изображение из-за особенностей внутреннего дисплея.

7,6-дюймовая панель покрыта специальным нанотекстурным антибликовым слоем, из-за которого экран при определённых условиях выглядит матовым, мутным и словно покрытым дымкой. Особенно заметным этот эффект становится при ярком наружном освещении, когда снижаются визуальная прозрачность, резкость и насыщенность картинки.

Матовая поверхность была разработана для уменьшения бликов и менее заметной складки в месте сгиба. Однако, как отмечает инсайдер, побочным эффектом стал своеобразный «приватный экран»: изображение выглядит менее сочным, а мелкие детали теряют чёткость. На опубликованных фотографиях открытый iPhone Duo демонстрируется на мероприятии с запущенными приложениями на большом внутреннем экране.

Apple представила складной iPhone на прошлой неделе, а его стоимость стартует от $2000.