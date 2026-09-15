Почему каждая вспышка на Солнце уникальна: ученые не могут определить вероятность отрыва протуберанцев

Каждая солнечная вспышка уникальна, поскольку пока что учёные не умеют заранее оценить, оторвутся ли от Солнца протуберанцы — плотные плазменные сгустки в короне, похожие на всплески. Об этом сказал и.о. заведующего отделом физики Солнца ГАИШ МГУ Леонид Леденцов.

Несмотря на то, что у нас есть хорошая стандартная модель солнечных вспышек, все они являются нестандартными. Потому что на поверхности Солнца происходят очень сложные конвективные движения, которые очень сильно запутывают магнитные поля, каждая конфигурация процесса магнитного пересоединения для каждой отдельной вспышки выглядит по-особенному. Процесс перераспределения энергии <…> может быть совершенно разным. Леонид Леденцов

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Он добавил, что исследователи не могут предсказать отрыв протуберанца, поскольку механизм, влияющий на этот процесс, пока не изучен.