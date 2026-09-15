«М.Видео» начала продавать товары через ПВЗ закрывшегося «Магнита»: сеть выросла сразу на 5 тысяч точек

«М.Видео» начала использовать сеть пунктов выдачи заказов «Магнит Маркета» для доставки покупок из собственного онлайн-магазина, о чем пишет Коммерсантъ.

На первом этапе в распоряжении ритейлера окажется около 5 тыс. ПВЗ в 24 регионах, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский и Пермский края, Татарстан, Башкортостан, а также Нижегородскую, Самарскую и Свердловскую области. При этом у самой компании уже есть 850 собственных пунктов, 15 тыс. партнёрских точек с «Яндекс Маркетом», 5,5 тыс. со СДЭК и 2,8 тыс. постаматов.

Источник изображения: Коммерсантъ // Дмитрий Лебедев

Партнёрство позволит «М.Видео» быстро расширить логистическую сеть без масштабных затрат на открытие собственных ПВЗ. «Магнит Маркет», созданный на базе приобретённой у AliExpress сети KazanExpress, летом объявил о закрытии сайта и приложения с 6 сентября. Теперь проект переходит к формату «расширенной полки», дополняющей ассортимент магазинов «Магнита». Для «М.Видео» развитие собственной площадки особенно важно на фоне падения выручки в 2025 году на 28,1%, до 324,76 млрд рублей, и роста чистого убытка до 63,6 млрд рублей.

Однако конкурировать с крупнейшими маркетплейсами ритейлеру будет непросто. У Wildberries уже более 98 тыс. ПВЗ, а сеть «Яндекс Маркета» насчитывает свыше 18 тыс. пунктов и постаматов.