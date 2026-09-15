Проблемы с третьей ступенью российской ракеты «Союз-2.1б» решены — её повторно установили на стартовый стол Байконура

На космодроме Байконур ракету-носитель «Союз-2.1б» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-35» повторно установили на стартовый комплекс площадки №31. Запуск к Международной космической станции запланирован на 16 сентября. Как сообщает «КазТАГ», 13 сентября ракету вывезли из монтажно-испытательного корпуса по железной дороге и установили в вертикальное положение на пусковом устройстве №6.

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Для миссии это уже второй вывоз на старт. Впервые «Союз-2.1б» с «Прогрессом МС-35» установили на площадку 6 сентября, однако во время подготовки специалисты выявили неисправность третьей ступени. Спустя два дня ракету сняли со старта и вернули в монтажно-испытательный корпус для устранения замечаний.

После завершения работ носитель вновь допустили к предстартовой подготовке. Пуск запланирован на 16 сентября в 18:33 по времени Астаны (16:33 по московскому времени.).

«Прогресс МС-35» доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов в рамках очередной миссии снабжения экипажа.