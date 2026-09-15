10 дней автономной работы, регистрация ЭКГ, измерение температуры, датчики ЧСС и SpO2 в тонком корпусе. Анонсированы умные часы Oppo Watch S2

Oppo раскрыла ключевые характеристики новых умных часов Watch S2 — за 7 дней до официальной премьеры, назначенной на 22 сентября. Новинка получила тонкий корпус и расширенный набор функций для контроля здоровья.

Толщина корпуса часов составляет 8,9 мм, масса — 34,4 г. При этом Watch S2 умеют снимать электрокардиограмму (ЭКГ), измерять температуру, уровень насыщения крови кислородом и частоту сердечных сокращений.

По данным Oppo, устойчивость оптического датчика к помехам удалось повысить на 75%, а заявленная точность измерения пульса во время тренировок достигает 98,8%.

Watch S2 смогут одновременно подключаться к двум смартфонам. Максимальное время автономной работы — 10 дней. При обычном использовании часы проработают около семи дней, а с постоянно включенным экраном Always-On Display — четыре дня.

В интерфейсе Watch Fluid Cloud будут отображаться актуальные данные из различных сервисов, включая статус доставки еды, информацию о поездках на такси и навигационные подсказки.