T2 убрал границы: абоненты из разных регионов смогут объединяться ради скидок

Родственники и друзья из разных городов России могут состоять в одной группе

Российский оператор T2 отменил привязку к региону регистрации номера в программе «Выгодно вместе». Теперь абоненты из разных частей России могут объединяться в одну группу и совместно пользоваться условиями программы независимо от региона.

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Изменения последовали за ростом популярности сервиса. За два месяца число созданных групп увеличилось в четыре раза, а количество участников — в семь раз.

Летом T2 расширил возможности программы: максимальная скидка на тарифы выросла до 25%, а присоединять к группе стало можно клиентов других операторов. Кроме того, появились разные роли участников с соответствующими уровнями доступа.

После отмены региональных ограничений родственники и друзья, живущие в разных городах, могут объединяться без смены оператора или действующего тарифа. Управлять расходами на связь внутри одной группы теперь можно независимо от места регистрации номеров.