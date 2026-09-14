Столько ИИ, сколько понадобится: «Алиса AI» научилась сама решать, сколько «интеллекта» нужно для ответа

Разработчики Яндекса выпустили одно из крупнейших обновлений фирменного ИИ в этом сезоне — «Алиса AI» получила систему автоматического выбора ИИ-модели в зависимости от сложности запроса. Пользователю не требуется самостоятельно переключать режимы: для простых вопросов сервис подбирает модель, способную быстро подготовить ответ, а для более сложных задач задействует дополнительные ресурсы.

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Если запрос требует анализа нескольких документов, расчётов, большого количества условий или составления подробного плана, «Алиса AI» может автоматически перейти в режим «Эксперт». Его также можно включить вручную. Такой режим рассчитан, в частности, на задачи в области финансов, права, медицины, покупок и путешествий.

Например, нейросеть может спланировать поездку с учётом бюджета, стоимости билетов и проживания или помочь разобраться с условиями получения налоговых вычетов и необходимыми документами. В «Эксперте» также доступен анализ нескольких загруженных файлов одновременно и просмотр последовательности рассуждений при решении задачи. Режим доступен всем пользователям без ограничений.

За распределение запросов отвечает автоматическая система роутинга. Она оценивает сложность задачи и определяет, какая модель и объём ресурсов потребуются. При этом «Алиса AI» может не только генерировать текст, но и искать сведения, работать с файлами и обращаться к другим сервисам. Управлять этими действиями помогает агентная архитектура, которая планирует последовательность операций и сохраняет контекст.