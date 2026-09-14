А смысл? «Яндекс Книги» подключили ИИ для объяснения непонятных фрагментов

В «Яндекс Книгах» появилась возможность получать пояснения к терминам, фразам и отрывкам текста с помощью «Люмена» — будущего ИИ-компаньона развлекательных сервисов Яндекса.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Источник изображения: ChatGPT

Чтобы разобраться с непонятным фрагментом, достаточно выделить его во время чтения и выбрать в контекстном меню пункт «Объяснить». В открывшемся чате «Люмен» проанализирует выбранный текст с учётом контекста произведения и объяснит его смысл. При необходимости читатель сможет задать дополнительные вопросы.

Новая возможность работает с текстовыми книгами, для которых правообладатели разрешили использование этой технологии. Она доступна во взрослом режиме в мобильных приложениях «Яндекс Книг» для Android и iOS и требует подключения к интернету.

«Люмен» также помогает вспомнить содержание уже прочитанных глав без спойлеров с помощью «Ранее в книге», разобраться с персонажами и подобрать произведение по интересам. Полноценный запуск ИИ-компаньона запланирован до конца 2026 года.