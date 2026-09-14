Представлен совершенно новый Kia PV7: 11 мест, 800 вольт и зарядка за 25 минут

Kia представила новый электрический фургон — PV7. Модель встала на ступень выше более компактного PV5. У новинки больше грузоподъемность (объем грузового отсека составляет 8 м³), а также более современная 800-вольтовая электрическая архитектура.

Серийный Kia PV7 во многом сохранил дизайн одноименного концепта 2024 года. Фургон получил короткий капот с раздельной светодиодной оптикой, большую площадь остекления, сдвижные боковые двери и массивные защитные накладки. Элементы кузова, наиболее подверженные повреждениям при коммерческой эксплуатации, сделали легкозаменяемыми — это должно снизить стоимость ремонта и продолжительность простоя машины.

Стандартный PV7 имеет длину 5350 мм и колесную базу 3500 мм. Он на 655 мм длиннее младшего PV5. В дальнейшем Kia выпустит удлиненные модификации Long и версии с высокой крышей High Roof. В общей сложности семейство должно насчитывать 23 исполнения.

На презентации показали трехместный грузовой PV7 Cargo и пассажирский вариант. У Cargo Long объем грузового пространства достигает 6,1 м³, а у версии High Roof — 8 м³. Максимальная грузоподъемность компактного исполнения заявлена на уровне 1200 кг. Для перевозки особенно длинных предметов предусмотрен проем в перегородке за пассажирским сиденьем.

Пассажирский PV7 предложат в семи-, девяти- и 11-местных конфигурациях с тремя или четырьмя рядами кресел. Семиместная версия получит направляющие, позволяющие перемещать задние сиденья вдоль салона или полностью их демонтировать. Предусмотрены отдельное управление климатической системой сзади, разъемы USB-C, семь подушек безопасности и комплекс водительских ассистентов ADAS.

Интерьер заметно отличается от традиционных коммерческих фургонов. Перед водителем установлена 9,9-дюймовая цифровая приборная панель, а по центру — медиасистема Pleos Connect на базе Android с экраном диагональю 14,6 дюйма. При этом Kia сохранила физические кнопки на руле и под центральным дисплеем.

PV7 построен на специализированной электрической платформе E-GMP.S. Мощность электромотора, расположенного на передней оси, составляет 272 л.с.

Покупателям предложат батареи емкостью 71,5 и 96,2 кВт·ч. С более крупным аккумулятором грузовой PV7 сможет проезжать более 460 км по циклу WLTP. При использовании зарядной станции постоянного тока мощностью до 350 кВт пополнение заряда с 10 до 80% занимает около 25 минут. Предусмотрена технология V2L, позволяющая питать внешние электроприборы от тяговой батареи.

Продажи Kia PV7 в Южной Корее и Европе начнутся во второй половине 2027 года, после чего модель появится и на других рынках. В 2029 году линейку коммерческих электромобилей Kia дополнит еще более крупный PV9.