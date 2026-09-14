Исследование: жители рядом с бывшей ядерной лабораторией в Калифорнии в 4,5 раза чаще сообщают об аутоиммунных заболеваниях

Среди жителей в пределах 8 км об аутоиммунных заболеваниях сообщили 18%, а среди живущих в 18–24 км — 4%

Жители, живущие в пределах 8 км от бывшей лаборатории Санта-Сусана (Santa Susana Field Laboratory, SSFL), сообщали об аутоиммунных заболеваниях значительно чаще тех, кто находился в 18–24 км от неё: 18% против 4%. Для эндокринных и метаболических нарушений разница составила 15% против 2%. Такие результаты получила группа Университета Южной Калифорнии (USC), опросив 475 человек, живущих в пределах 24 км от объекта.

Лаборатория SSFL к северо-западу от Лос-Анджелеса почти 60 лет использовалась для испытаний ракетных двигателей и работы ядерных реакторов. В 1959 году на площадке произошёл частичный расплав реактора, а впоследствии объект связывали с радиоактивным и химическим загрязнением почвы и грунтовых вод.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Предыдущие исследования в основном искали связь с онкологическими заболеваниями и не обнаружили значимого роста большинства видов рака среди жителей окрестностей. Новая работа рассматривает другую сторону проблемы — хронические заболевания и то, как люди реагируют на предполагаемую экологическую угрозу.

Исследование примечательной ещё и составом изученной группы: 56% участников сообщили о доходе домохозяйства не менее $100 000 в год. Авторы хотели понять, как жители относительно обеспеченного района принимают меры предосторожности. Оказалось, что главным фактором было не наличие финансовых возможностей, а ощущение угрозы: люди чаще предпринимали защитные действия, когда сильнее опасались последствий загрязнения.

При этом исследование не позволяет установить, вызвано ли увеличение числа диагнозов именно воздействием SSFL. Диагнозы участники сообщали самостоятельно, данные собрали в один момент времени, а причина различий между районами осталась неясной. Для проверки результата авторы предлагают использовать объективные медицинские данные и длительное наблюдение.