Представлен флагманский проектор Dangbei X9 Max: лазер QuaLas42, разрешение 4K, Dolby Vision, 5000 ISO люмен и оптический сдвиг объектива

Компания Dangbei представила новый лазерный проектор X9 Max. Это флагманская модель: продажи начнутся 16 сентября, цены пока не объявлены, но предварительные заказы уже принимаются.

Dangbei X9 Max получил лазерный источник света нового поколения QuaLas42 и модернизированную систему охлаждения Ultra-Dimensional Thermal Management Architecture 2.0. Заявленная яркость достигает 4800 CVIA люмен (5000 ISO люмен). Разрешение — 4K.

Проектор поддерживает Dolby Vision, заявленная динамическая контрастность достигает 80 000:1. Одной из ключевых особенностей стала полноценная оптическая система сдвига объектива. Вертикальное смещение регулируется в диапазоне ±135%, горизонтальное — ±50%. Это позволяет перемещать изображение в четырех направлениях без цифровой коррекции и связанной с ней потери качества.

Аппаратной основой X9 Max стала флагманская платформа MediaTek MT9681. Проектор ориентирован в том числе на использование с игровыми консолями и ПК: поддерживается переменная частота обновления VRR. Также предусмотрены дополнительные настройки изображения для игр.

Проектор работает под управлением фирменной системы Dangbei Super AIOS 6.0. В нее интегрированы большая ИИ-модель Dangbei, ИИ-агент, система обработки изображения Picture Master и медиаплеер Dangbei Player.

Еще одной особенностью X9 Max стала интеграция в экосистему умного дома Xiaomi. Устройство поддерживает Mi Home и может взаимодействовать с голосовым ассистентом Xiao Ai, что позволяет включать проектор в сценарии автоматизации вместе с другой совместимой техникой.