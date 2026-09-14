Совершенно новый Lexus ES начали продавать в России — от 7,9 млн рублей

В России начались продажи Lexus ES нового поколения. Седаны 2026 года выпуска появились у нескольких крупных московских дилеров, сообщает Autonews. Официально Lexus новые автомобили в Россию не поставляет, поэтому машины привозят из Китая по параллельному импорту.

На данный момент российским покупателям предлагают гибридную версию Lexus ES 300h. Стоимость автомобилей составляет от 7,9 до 8,2 млн рублей в зависимости от комплектации, конкретной машины и продавца.

В Китае новый ES поступил в продажу весной 2026 года. Начальная цена модели составляет 299,9 тыс. юаней, или около $44,6 тыс. по указанному курсу. Получается, что в России седан более чем вдвое дороже, чем на китайском рынке.

Новое поколение ES заметно изменилось внешне. При создании дизайна Lexus использовала решения концепта LF-ZC, представленного в 2023 году. Седан получил более футуристичный облик, узкую светотехнику и обновленную фирменную стилистику.

Полностью переработан и салон. Традиционных физических кнопок стало значительно меньше, управление большинством функций перенесли на 14-дюймовый экран мультимедийной системы. В оснащении машин, предлагаемых в России, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, вентиляция и подогрев сидений, система кругового обзора, проекционный дисплей и аудиосистема Mark Levinson.

Lexus ES 300h оснащается гибридной силовой установкой на базе 2,0-литрового бензинового двигателя. Общая мощность системы составляет 197 л.с. Привод передний.