Спустя четыре года после анонса чипсета AMD B650E компания MSI выпустила первую системную плату на его основе

Компания MSI представила системную плату B650E Gaming WIFI на чипсете B650E, вышедшем ещё четыре года назад. И в этом не было бы ничего особо необычного, так как сейчас многие компании в попытках сэкономить прибегают к более старым решениям, однако нюанс в том, что, несмотря на возраст чипсета, это первая системная плата MSI на нём.

Да, ранее компания не выпускала плат на этом наборе логики. В своё время она сосредоточилась на X670 и B650, а два года спустя перешла на X870. Теперь же, вполне возможно, о чипсете вспомнили ради той самой экономии.

Как бы там ни было, речь о наборе логики для процессоров AMD AM5, так что плата позволяет установить любой из современных процессоров AMD соответствующего исполнения.

Технически же это вполне типичная плата среднего уровня. Она имеет формат ATX, предлагает четыре слота для ОЗУ, два PCIe x16 и три слота для SSD (основной поддерживает PCIe 5.0 x4, второй работает в режиме PCIe 4.0 x4, а слот, подключенный к чипсету, работает в режиме PCIe 4.0 x2).

Набор портов на задней панели тут неплох: четыре USB 2.0, два USB3 5Gb, один USB3 10Gb, USB-C 10Gb, HDMI и аудиоразъёмы. К тому же, как ясно из названия, есть адаптер Wi-Fi, и в этом случае это Wi-Fi 6E.