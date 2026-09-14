Компания Silkland анонсировала Silkland H96 — первую в мире серию сертифицированных кабелей HDMI Ultra96. Напомним, речь о стандарте HDMI 2.2, представленном ещё в январе 2025 года. Пропускная способность тут увеличена до 96 Гбит/с, отсюда и название кабелей.

Новинок две: S2705 и S2707 длиной 2 и 3 м соответственно. Они имеют корпуса из алюминиевого сплава и двойную нейлоновую оплетку.

Каждый кабель имеет официальную сертификационную маркировку Ultra96. Компания заморочилась, так что покупатели могут отсканировать QR-код на упаковке, чтобы подтвердить марку, модель и сертифицированную длину на официальном сайте HDMI.

И реализовано это не просто так. Дело в том, что Ultra96 — это самая строгая сертификация кабелей HDMI за всю историю. Кроме прочего, она требует, чтобы каждая модель кабеля проходила тестирование в авторизованном центре HDMI Forum, причём не просто каждая модель, а каждая модель в каждом из вариантов длины.

H96 поддерживает несжатое видео 4K/240 Гц и 8K/60 Гц с полной цветовой гаммой 4:4:4. С поддержкой DSC он поддерживает до 4K/480 Гц, 8K/240 Гц и 16K/60 Гц.

Что касается цены, новые кабели стоят 33 либо 56 долларов.