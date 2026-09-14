GeForce RTX 5090 просто исчезают из продажи, а начальные цены в США достигли 6500 долларов

Видеокарта GeForce RTX 5090 и без того катастрофически подорожала, а теперь вот, похоже, на рынке формируется дефицит. Как минимум, согласно данным Tom’s Hardware, карты просто нет в продаже в крупнейших торговых сетях.

Точнее, купить её можно, но только у сторонних продавцов, а вот сами NewEgg или Amazon карты уже не предлагают. Более того, если буквально пару недель назад мы говорили о том, что теперь минимальная цена в США и Европе составляет около 5000 долларов/евро, то конкретно сейчас у тех самых сторонних продавцов цены могут достигать и 8000-9000 долларов.

Самый доступный вариант на NewEgg стоит 6450 долларов, и это от какого-то относительно нового продавца с плохим рейтингом.

Учитывая, что некоторые компании закупают такие карты целыми палетами для создания ИИ-серверов, неудивительно, что обычным пользователям уже почти ничего не осталось.