Тесты только что вышедшего процессора Ryzen 5 5500F показывают странное превосходство над Ryzen 5 5500

Процессор Ryzen 5 5500F только на днях пополнил ассортимент AMD, а в Сети уже появились его первые тесты. Автор канала RandomGaminginHD решил сравнить новинку с Ryzen 5 5500 в играх.

Напомним, процессоры имеют одинаковое количество ядер (по шесть) на одинаковой архитектуре (Zen 3), и хотя относятся к разным линейкам (Cezanne и Vermeer), имеют одинаковый объём кеш-памяти третьего уровня (по 16 МБ). В итоге имеется лишь небольшая разница в частотах (на 200 МГц), так что результаты в играх должны быть в целом очень близки. Однако это не всегда так.

В ряде игр разница между процессорами очень невелика. К примеру, RDR2, Crimson Desert и Forza Horizon 6 почти не показывали прироста от смены CPU. Уточним: в данном случае тесты проводились с видеокартой Radeon RX 9060 XT 16GB.

При этом в CS2, GTA V Enhanced и Cyberpunk 2077 разница составляла около 7%, а в Battlefield 6 вообще выросла до 15%. При этом не очень понятно, за счёт чего, ведь 200 МГц частоты такого прироста обеспечивать не должны.

Новинка стоит 100 долларов, так что может стать неплохим вариантом для бюджетных игровых и не только систем. Тот же Ryzen 5 5500 за счёт своей низкой цены давно находится в топе продаж Amazon и других площадок.