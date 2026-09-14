Это первый в мире 44-дюймовый монитор 24:9. HKC представила уникальную модель Tianqi 43H180C

Компания HKC представила уникальный монитор Tianqi 43H180C, который первый и пока единственный в мире предлагает 44-дюймовую изогнутую панель с соотношением сторон 24:9.

Разрешение экрана достигает 5760 x 2160 пикселей при частоте 180 Гц. Это в полтора раза выше, чем 4K, так что, если использовать такой монитор для игр, нагрузка на GPU будет очень высокой.

Это нетипичное соотношение, так как обычные сверхширокоформатные мониторы имеют панели 21:9, а ультраширокоформатные уже предлагают 32:9. К тому же и диагональ 44 дюйма, а точнее 43,8 дюйма, весьма необычна.

Благодаря своему соотношению сторон монитор предлагает также режим с тремя областями по 1920 x 2160 пикселей. Что касается панели, это ЖК-экран с подсветкой Mini-LED. Из остального можно выделить USB-C с возможностью передачи 96 Вт мощности.

Данных о цене пока нет.