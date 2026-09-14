Мини-ПК, но до 192 ГБ ОЗУ. Aoostar дразнит новой моделью NEX495S 

Компания Aoostar готовится выпустить свой первый мини-ПК на основе процессора Ryzen AI Max+ PRO 495. Есть уже первое рекламное изображение, хотя из него мало что понятно.

Модель NEX495S описана самой компанией, как мини-рабочая станция для работы с искусственным интеллектом. Как известно Ryzen AI Max+ PRO 495 от предшественника отличается лишь немного повышенными частотами и расширенной поддержкой оперативной памяти: 192 ГБ против 128 ГБ. Новинка Aoostar как раз предложит до 192 ГБ ОЗУ.

Данных о цене и дате выхода пока нет. Но мы хорошо знаем, что сейчас такие ПК стоят крайне немало из-за высокой цены на память.