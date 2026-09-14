Предзаказать ноутбук на Android нового класса можно будет уже совсем скоро. Google рассказала о предзаказах на Googlebook

Компания Google рассказала, что приём предварительных заказов на ноутбуки Googlebook стартуют 21 сентября. Напомним, мероприятие, где их полноценно покажут и расскажут подробности, состоится уже завтра 15 сентября.

Как сообщает ресурс Videocardz, Google предоставляет прямую ссылку для предварительного заказа, но цены и точный список доступных на старте устройств не разглашаются. Впрочем, как ранее говорила сама компания, свои модели должны представить Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo.

О том, что это будут за ноутбуки, мы можем примерно судить по модели Lenovo Googlebook 15, параметры которой вчера утекли в Сеть. Это не замена хромбукам, а скорее попытка конкурировать в сегменте, где в том числе представлены базовые MacBook и ноутбуки на основе SoC Snapdragon.

Напомним, Googlebook будут работать под управлением специальной версии Android, адаптированной для ПК, с глубокой интеграцией ИИ и рядом новых функций, вроде полностью переосмысленного курсора.