Гарнитура Steam Frame оценена в 1060 долларов и готовится выйти на рынок уже на днях

Гарнитура виртуальной реальности Steam Frame от Valve наконец-то получила официальную цену и дату запуска продаж. Устройство стоит от 1060 долларов, а купить его можно будет с 18 сентября.

За 1060 долларов предлагается базовая версия с накопителем объёмом 256 ГБ, а за версию с 1 ТБ памяти просят 1300 долларов.

Сама Valve называет своё устройство полноценным ПК. В основе лежит Snapdragon 8 Gen 3 и 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X. Однако гарнитура поддерживает игры с библиотеки Steam благодаря тому, что работает под управлением SteamOS. И тут нужно отметить, что запуск Steam Frame в целом должен привести к тому, что ПК-игры на смартфонах будут работать всё лучше и лучше, как это ранее произошло с Linux благодаря Steam Deck.

Важно сказать, что Steam Frame может работать как через трансляцию игр с ПК, так и автономно запускать игры. Не все игры из Steam, но список постоянно будет расширяться.

Возвращаясь к параметрам, гарнитура получила два ЖК-экрана разрешением 2160 х 2160 пикселей каждый с частотой 72-144 Гц, кастомные блинчатые линзы, угол обзора до 110 градусов и батарею ёмкостью 21,6 Втч, но об автономности Valve не говорит.

Из остального можно выделить Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, размеры 175 х 110 х 95 мм, массу 440 г, четыре монохромные наружные камеры для отслеживания движений геймпада и шлема, две внутренние камеры для отслеживания глаз и фовеальной трансляции, а в комплекте будут поставляться два радиоприёмника и бесрповодной контроллер.