В Сеть попали фотографии сотен GeForce RTX 5090 на палетах. Так выглядят закупки компаний, собирающих ИИ-серверы

Видеокарта GeForce RTX 5090 с момента запуска подорожала относительно рекомендованной цены уже более чем вдвое, и ресурс HKEPC наглядно показал одну из возможных причин.

На фото и видео можно видеть целые палеты с этими 3D-картами. Предположительно, запись велась на предприятии, занимающемся сборкой серверов для ИИ на основе флагманской видеокарты Nvidia. Если точнее, это карты RTX 5090D, которые продаются в Китае.

О каких масштабах в целом идёт речь, к сожалению, нельзя даже предположить. Есть статистика Steam, где доля RTX 5090 составляет менее 0,5%, что ставит её ближе к концу списка. Однако в случае ИИ-серверов все эти карты ни в какую статистику Steam, конечно же, не попадают. Вполне возможно, что такие компании закупают в разы больше RTX 5090 в любых вариантах, чем геймеры. Особенно сейчас, когда карта в рознице стоит более 5000 долларов/евро.