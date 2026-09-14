Секретное оружие уже вращается вокруг Земли: в США впервые официально заявили, что обладают орбитальными средствами противодействия в космосе

США разместили на околоземной орбите системы вооружения для противодействия потенциальному противнику в космосе. Об этом заявил министр Военно-воздушных сил США Трой Мейнк на конференции Air and Space Forces Association. Это первое публичное подтверждение со стороны высокопоставленного американского чиновника наличия у США орбитальных систем, которые прямо называют «оружием космического контроля».

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По словам Мейнка, развернутые системы должны защищать американские и союзные космические аппараты от действий противника. При этом министр не раскрыл, какие именно средства уже находятся на орбите, сколько их и какими возможностями они обладают. В Министерстве ВВС США также отказались сообщать дополнительные подробности.

В американской военной терминологии «space control» включает как защиту собственных космических систем, так и действия, направленные на ограничение возможностей противника. К таким средствам теоретически могут относиться кинетические системы, способные физически воздействовать на цели, а также некинетические технологии (например, средства радиоэлектронного воздействия). Из заявления Мейнка неясно, какие именно системы уже развернуты.

Публичное признание примечательно тем, что американские власти долгое время избегали прямо говорить о размещении оружия в космосе, в том числе из-за риска ускорения гонки вооружений. При этом в последние годы Пентагон все чаще открыто говорит о необходимости развивать как оборонительные, так и наступательные возможности на орбите.

Мейнк также рассказал о космических перехватчиках для противоракетной обороны. По его словам, Космические силы США уже располагают оборудованием, готовым к летным испытаниям. В перспективе такие перехватчики должны стать одним из элементов программы «Золотой купол» и уничтожать ракеты противника непосредственно из космоса.

Еще одним направлением станет развертывание спутников AMTI (Air Moving Target Indication), предназначенных для обнаружения и сопровождения движущихся воздушных целей. Первый аппарат планируется запустить уже в сентябре, а первоначальную группировку рассчитывают сформировать к 2028 году. В мае SpaceX получила многомиллиардный контракт, связанный с этой программой.