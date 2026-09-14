В Японии появилась первая «скорая помощь» для человекоподобных роботов

GMO AI & Robotics запускает специализированный автомобиль техобслуживания с диагностическим оборудованием, запчастями и подменным гуманоидом на борту

GMO AI & Robotics объявила 8 сентября о запуске первого в Японии специализированного автомобиля техобслуживания для человекоподобных роботов. Компания называет машину GMO Humanoid Ambulance — «скорая помощь для гуманоидов» — и планирует начать её эксплуатацию в течение сентября.

Это не городская аварийная служба и не публичная программа ремонта: автомобиль обслуживает исключительно собственных роботов GMO, а необходимость выезда определяется состоянием робота.

Источник изображения: GMO AI & Robotics

Автомобиль несёт на борту диагностическое оборудование, основные запчасти, ремонтный инструмент и запасного гуманоида. На место выезжает инженер-гуманоид, который оценивает состояние «пациента» и пытается выполнить ремонт на месте. Если починить робота оперативно невозможно, то компания производит замену на подменную единицу, а неисправного робота отправляют в ремонтную среду, включая собственную лабораторию в токийском шоу-руме GMO в Сибуе.

Источник изображения: GMO AI & Robotics

Компания ссылается на собственное веб-исследование от сентября, называя машину первой в Японии, спроектированной специально для ремонта человекоподобных роботов. Никаких обязательств публичного сервиса, фиксированного времени реагирования или покрытия для роботов за пределами портфеля GMO AIR объявлено не было обозначено.