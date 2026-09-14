Там, где раньше выпускали Volkswagen и Skoda. Автомобили Volga начали собирать в Нижнем Новгороде по полному циклу — машины проходят 19 этапов антикоррозийной обработки

Российская марка Volga запустила производство автомобилей по полному циклу: выпускают их в Нижнем Новгороде — там, где раньше выпускали автомобили Volkswagen и Skoda. В компании также рассказали о том, как защищают кузов от коррозии.

Для защиты кузова от ржавчины он проходит 19 последовательных технологических операций в окрасочном цехе. В цикл входят промывка, фосфатирование и нанесение катафорезного грунта. По данным компании, при подготовке кузовов используются локализованные материалы, а лакокрасочные покрытия поставляют российские производители.

После грунтования на кузов наносят вибро- и шумоизоляцию, герметизируют все швы и стыки, а днище покрывают противошумной мастикой. Затем роботизированные комплексы последовательно наносят вторичный грунт, базовую эмаль и защитный лак.

Особое внимание уделяется скрытым полостям, которые сложно защитить обычной окраской. На финальном этапе их заполняют восковым антикоррозийным составом, предотвращающим развитие коррозии изнутри.

Работу окрасочного производства в режиме реального времени контролирует программная система, отслеживающая более 200 параметров. Она следит за состоянием оборудования, температурой и влажностью воздуха, режимами нанесения покрытий и сушкой, воздух в покрасочных камерах проходит многоступенчатую фильтрацию.

Высокая степень автоматизации применяется и на сварочном производстве. По информации Volga, около 80% ключевых операций выполняют роботы, отклонение положения сварочных точек не превышает 0,2 мм. Управляющая система непрерывно контролирует параметры линии и при необходимости автоматически корректирует их.

Часть кузовов дополнительно проходит углубленный контроль качества. Их снимают с конвейера для ультразвуковой проверки точечной сварки, металлографического анализа сварных соединений и аудита геометрии кузова.

Испытания продолжаются и после окончательной сборки автомобиля. Машины проверяют на герметичность, регулируют фары, контролируют моменты затяжки критически важных соединений и проводят динамические тесты для выявления посторонних шумов. Часть автомобилей дополнительно оценивают по методике, имитирующей проверку обычным покупателем.