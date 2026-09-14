Главная проблема российских чипов: 84% материалов — отечественные, но 90% из них изготавливаются из импортного сырья

Несмотря на то, что российские предприятия выпускают большую часть специальных материалов для микроэлектроники внутри страны, их производство по-прежнему критически зависит от зарубежного сырья. По данным МНТЦ МИЭТ, 84% таких материалов считаются отечественными, однако около 90% из них изготавливаются с использованием импортных исходных компонентов.

Изображение сгенерировано ChatGPT Источник изображения: ChatGPT

Эти данные на форуме «Микроэлектроника 2026» представил руководитель департамента материалов МНТЦ МИЭТ Вадим Ежлов. Из-за высокой зависимости от иностранных поставок в центре такую продукцию называют «условно отечественной».

Исследование охватывает 5112 наименований специальных материалов для радиоэлектронной промышленности. Лишь 16% позиций полностью относятся к импортной готовой продукции, однако уровень локализации заметно отличается в зависимости от категории.

Самую большую группу составляют материалы для пассивной электроники — 4150 позиций, из которых 86% производятся в России. Еще 947 наименований относятся к микроэлектронике, СВЧ- и силовой электронике: здесь доля отечественного производства составляет около 74%.

По отдельным направлениям разрыв еще заметнее. Среди конструкционных материалов локализация достигает 95%, среди технологических — лишь 55%. При этом в МНТЦ МИЭТ подчеркивают, что речь идет именно о специальных материалах для радиоэлектроники, а не о химической продукции в целом.

Ключевая проблема заключается в отсутствии собственного производства исходного сырья примерно для 90% формально локализованных материалов. В МИЭТ связывают это с утратой после распада СССР части сложных химических производств, технологических цепочек, исследовательской базы и профильных компетенций.

Восстановление таких производств требует крупных вложений в НИОКР, дорогостоящего оборудования и подготовки специалистов. Ещё одним фактором является ограниченный внутренний спрос: при небольших объемах выпуска высокотехнологичное сырье часто оказывается слишком дорогим для конкуренции с импортом.

К 2030 году власти рассчитывают заместить около 70% оборудования и материалов для микроэлектроники в рамках программы развития электронного машиностроения. На нее предусмотрено более 240 млрд рублей бюджетного финансирования, однако на период 2026–2028 годов уже зафиксирован дефицит средств: при потребности 123,9 млрд рублей на НИОКР выделено 90,8 млрд, то есть отрасли не хватает около 33,1 млрд рублей.

Недостаток финансирования уже затронул отдельные проекты. Ранее были отменены несколько тендеров по созданию отечественной литографической инфраструктуры для техпроцессов 90 нм и ниже, включая проект стоимостью 1,6 млрд рублей по освоению производства монокристаллического фторида кальция для оптики литографов с эксимерными лазерами 193 нм.

Вот и получается, что высокий уровень локализации пока не означает технологической независимости российской микроэлектроники: большая часть отечественных материалов остается зависимой от зарубежного сырья.