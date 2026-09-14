На этот раз 16-контактный разъем питания GeForce RTX 5090 не просто оплавился — в нём образовалась дыра

При этом нагрузка на ускоритель явно не была существенной

Ни дня без нового отчета о возгорании или оплавлении 16-контактного разъема питания GeForce RTX 5090. О новом случае рассказал пользователь форума Reddit под ником UnpluggedUnfettered — всего после часа игры в Crypt of the NecroDancer (это не особо требовательная инди-игра, вышедшая более десяти лет назад) он обнаружил… дыру в разъеме питания ускорителя.

По словам владельца, игра работала с максимальными настройками графики. Примерно через час UnpluggedUnfettered почувствовал запах гари и решил проверить кабель питания видеокарты. После отключения разъема выяснилось, что пластиковый корпус коннектора сильно расплавился — в нем образовалась дыра.

Crypt of the NecroDancer не способна серьезно загрузить RTX 5090, поэтому видеокарта не должна была приближаться к своему максимальному энергопотреблению (575–600 Вт).

Точную причину образования дыры в разъеме питания еще предстоит выяснить. По фотографии и описанию владельца невозможно определить, был ли кабель вставлен не до конца, возникло ли повышенное сопротивление контактов, имел ли место дефект разъема или сыграли роль другие факторы. Судя по опубликованным снимкам, речь идет о видеокарте PNY.