Anthropic идёт на Nasdaq с оценкой $2 трлн в октябре — в ту же неделю OpenAI отказалась от IPO

Anthropic определилась с биржей: компания выбрала Nasdaq для октябрьского IPO, сообщил Business Insider. Точная оценка пока не зафиксирована, но циркулирующие вокруг сделки оценки приближаются к $2 трлн. Заявка остаётся конфиденциальной.

Для Nasdaq это замыкает победный сет: ранее биржа уже получила листинг SpaceX при оценке $1,75 трлн, а теперь удерживает оба крупнейших размещения года, который в остальном оказался скудным на технологические размещения.

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В конце прошлой недели Сэм Альтман заявил Fortune, что OpenAI не выйдет на биржу в 2026 году, назвав текущий момент «неудачным для публичного размещения с учётом всего происходящего с безопасностью». Anthropic движется к IPO ровно в том же месяце — компании пришли к противоположным выводам из практически идентичного набора фактов. При этом предупреждение о кибербезопасности, доминирующее в новостной повестке последних недель, поступило от бывшего исследователя именно Anthropic, который уволился из-за проблем с безопасностью и, согласно Business Insider, оценил риск вымирания человечества от ИИ выше 10%.

Anthropic подала конфиденциальную заявку при оценке $965 млрд, назначила Morgan Stanley и Goldman Sachs ведущими организаторами, организовала кредитную линию на $15 млрд и выстроила график так, чтобы размещение состоялось за считанные дни до промежуточных выборов в США. Компания готовится представить инвесторам рынок в $30 трлн, а сумма привлечения в $100 млрд сделала бы это размещение крупнейшим в истории.

По правилам Anthropic обязана опубликовать финансовые показатели минимум за 15 дней до старта IPO. При октябрьском графике первые проверяемые цифры появятся в ближайшие недели. До сих пор каждая оценка, приписываемая компании, исходила от источников, брифинговавших журналистов, а не из данных от самой компании.