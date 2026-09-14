NASA и IBM создали самую полную ИИ-карту Луны: она находит водяной лёд на 20% точнее спецмоделей

NASA и IBM представили Lunar Foundation Model — самую полную на сегодня карту Луны, составленную при помощи искусственного интеллекта, и способную выявлять водяной лёд более чем на 20% точнее специализированных моделей машинного обучения. Открытый проект объединяет данные миссий США и Японии — измерения гравитации, топографии, температуры и оптические снимки — в единый гибкий формат. Хуан Бернабе-Морено, директор IBM Research Europe, сравнил модель с «цифровым Розеттским камнем» для изучения Луны: она раскрывает закономерности, до сих пор скрытые в разрозненных массивах данных.

Лунная среда экстремальна: без атмосферы, рассеивающей свет, тени абсолютно черны, а освещённые участки ослепительно ярки. Температура колеблется от +121 °C на солнце до –246 °C в затенённых кратерах. Абразивная липкая пыль покрывает поверхности, искажая обзор и повреждая оборудование. На полюсах Солнце у горизонта создаёт длинные тени, скрывающие кратеры и обрывы. Интерпретировать спутниковые данные в таких условиях крайне трудно — тем более планировать безопасные маршруты для астронавтов или выбирать места для баз.

Источник изображения: NASA

Модель обучалась на разнородных наборах данных: от гравитационных карт миссии GRAIL с разрешением 20 км до снимков Lunar Reconnaissance Orbiter, различающих отдельные валуны при разрешении 1 метр. Она способна уточнять грубые тепловые карты, точнее обнаруживать кратеры и снижать ошибки при идентификации ледяных отложений. Майкл Баркер, эксперт NASA по лунной топографии и соруководитель проекта, отметил, что модель также помогает датировать разные регионы Луны, выявляя мелкие, ранее не зарегистрированные кратеры и проясняя спорные вопросы о сравнительно недавней вулканической активности.

Практическая ценность модели напрямую связана с водяным льдом — главной целью лунной разведки. По оценкам NASA, полярные кратеры могут содержать сотни миллионов тонн льда, пригодного для получения питьевой воды, кислорода и ракетного топлива. Это способно обеспечить будущие экипажи и сделать возможными миссии дальше в космос. Кроме того, Луна богата гелием-3 — редким изотопом для потенциально чистого термоядерного синтеза, — а её обратная сторона предоставляет уникально тихую радиообстановку для телескопов, «слушающих» раннюю Вселенную.

Бернабе-Морено подчеркнул более широкий сдвиг: «Следующий лунный прорыв может прийти не от одного нового прибора, а от алгоритмов, позволяющих множеству инструментов — и в конечном счёте вычислительных парадигм — работать вместе».