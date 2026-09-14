Дубайская фирма с инвесткомандой из четырёх человек собрала долю в SpaceX на $40 млрд

Дубайская инвестиционная фирма Vy Capital, ключевая команда которой насчитывает всего 4 человека, оказалась пятым по величине акционером SpaceX с долей около 3,4% стоимостью примерно $40 млрд. Как сообщает Financial Times, этот пакет превышает раскрытые доли Sequoia Capital и Andreessen Horowitz.

Фирму возглавляет Александр Тамаш (Alexander Tamas), а её активы под управлением выросли с $27 млрд на конец прошлого года до $50 млрд к июню — львиную долю прироста обеспечила именно позиция в SpaceX.

Vy Capital впервые инвестировала в компанию Маска в 2016 году, когда SpaceX оценивалась примерно в $15 млрд. В июне 2026 года компания вышла на Nasdaq с оценкой около $1,77 трлн, а внутренняя норма доходности дубайской фирмы достигла 41% при $4,6 млрд, уже возвращённых инвесторам.

Фирма также вложилась в The Boring Company и Neuralink и участвовала в финансировании покупки Twitter. С прошлого года Vy Capital перестала принимать средства от новых внешних инвесторов.

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Масштаб одной этой доли становится особенно наглядным на примере программы IRIS2 — суверенной спутниковой группировки Евросоюза из 348 аппаратов, которая призвана обеспечить правительственную связь, не зависящую от Starlink, и которая оценена в 15,6 млрд евро. Первые запуски ожидаются не раньше 2029 года, а начало обслуживания — в 2030-м. Таким образом, пакет одного частного инвестора в SpaceX стоит примерно в 2,5 раза больше, чем весь европейский план «спутниковой независимости».

Брюссель использует доступные ему рычаги: текущие лицензии на диапазон 2 ГГц для мобильной спутниковой связи истекают в мае 2027 года, и две трети этого спектра планируется зарезервировать за компаниями, зарегистрированными в ЕС. Однако европейские институты не могли войти в позицию Vy Capital, даже при желании, — фонд закрылся для новых внешних денег до выхода SpaceX на биржу. Теперь единственный путь на рынок для «опоздавших» — покупка акций на открытых торгах после того, как основной частный прирост уже зафиксирован.