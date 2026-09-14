Запуск Starship отложили, хотя ракета и стартовая площадка полностью готовы — мешает бюрократия

Запуск Starship перенесли ещё на четыре дня — с ранее запланированного 18 сентября на 22 сентября.

Причина задержки связана не с ракетой или стартовой площадкой: Starship и Super Heavy полностью готовы к полёту, но SpaceX ожидает завершения необходимых процедур с документами и получения разрешения Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Таким образом, очередной перенос носит исключительно бюрократический характер, как это было уже неоднократно в прошлом. Если FAA завершит согласование в срок, SpaceX сможет провести запуск 22 сентября.

Ожидается, что корабль впервые выйдет на орбиту и дополнит группировку Starlink новыми аппаратами, но посадка снова ожидается в океане.